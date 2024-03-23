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Ученые выяснили, что собаки понимают названия некоторых предметов

CurBio: собаки могут по словам распознавать, о каких объектах говорят люди

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Shutterstock

Венгерские ученые из Будапештского университета доказали, что собаки до определенной степени понимают язык человека. Например, они могут соотносить предметы с их названиями, когда слышат определенные слова в речи. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

«Собаки не только реагируют на определенные слова выученным поведением. Они также не просто связывают это слово с объектом на основе временной близости, не понимая толком значения этих слов, но они активируют память об объекте, когда слышат его обозначение», — объяснила ведущий автор работы Марианна Борос.

Ученые решили лучше изучить неявное понимание объектных слов собаками, измеряя активность мозга с помощью неинвазивной электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

В ходе исследования 18 владельцев собак произносили слова, обозначающие игрушки, которые знали их собаки, а затем показывали им эти предметы. Иногда они предлагали подходящую игрушку, а иногда — предмет, который не подходил под описание.

Результаты записи мозга показали разную картину в мозге, когда собакам показывали совпадающие и несовпадающие объекты.

Исследователи также обнаружили большую разницу в шаблонах слов, которые собаки знают лучше, что дополнительно подтвердило их понимание предметных слов.

Открытие того, что собаки как вид в целом могут обладать способностью понимать слова таким же образом, как и люди, может изменить взгляды ученых на уникальность того, как люди используют и воспринимают язык, отметили специалисты.

Ранее ученые выяснили, что собаку можно обучить приносить человеку лекарства или телефон в случае приступа хронической болезни.

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