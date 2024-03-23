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Ученые выяснили, что силовые тренировки могут заменить антидепрессанты

PsyRes: упражнения на развитие силы значительно облегчают симптомы депрессии

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Shutterstock

Бразильские ученые из Университета Сан-Паулу и других научных учреждений изучили эффект от силовых тренировок при борьбе с депрессией. Исследование опубликовано в научном журнале Psychiatry Research (PsyRes).

Специалисты проанализировали 38 предыдущих работ, охвативших 2439 человек. Критерии отбора были тщательно определены, чтобы сосредоточиться на взрослых людях диагностированным депрессивным расстройством.

Исследователи пришли к выводу, что силовые тренировки приводят к умеренному и значительному облегчению симптомов депрессии, если пациенты занимаются ими регулярно и уделяют упражнениям достаточно времени.

Чтобы добиться видимого эффекта, человек должен заниматься не менее трех раз в неделю, делая по три и более подхода для каждого упражнения. При меньшей частоте и интенсивности антидепрессивное воздействие сохраняется, но остается менее выраженным.

Ученые также выяснили, что сочетание силовых тренировок с кардионагрузкой и другими видами физических упражнений не приводит к существенному снижению симптомов депрессии.

Ранее стало известно, что силовые тренировки улучшают память.

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