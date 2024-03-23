Исследователи нашли проталину высотой с небоскреб в ледниках Гренландии

Немецкие гляциологи (специалисты по изучению льда) из Института Альфреда Вегенера обнаружили новые свидетельства масштабного таяния ледника на северо-востоке Гренландии. В одном месте талая вода промыла во льдах канал со стенами высотой до 500 метров. Исследование опубликовано в научном журнале The Cryoshpere.

По словам ученых, высокие температуры воздуха приводят к образованию озер на поверхности ледяного щита. Затем скопившаяся в них вода пробивает себе путь наружу и стекает в океан.

Как показали наблюдения, с 1998 года толщина плавучей части ледника в среднем сократилась на 160 метров, потеряв 32% от первоначального уровня.

Исследователи связывают эти изменения с теплыми океанскими течениями в полости под плавающим языком и стоком поверхностных талых вод в результате потепления атмосферы. Неожиданным открытием стало то, что скорость таяния льдов снизилась с 2018 года. Возможная причина этого — более холодный приток океана.

Специалисты считают, что шельфовая часть ледника расколется в ближайшие несколько десятилетий.

Ранее ученые научились предсказывать погоду по скорости таяния льдов Гренландии.