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Кишечные бактерии защищают людей от опасных для жизни инфекций, выяснили ученые

ECCMID: рост числа особых кишечных бактерий на 10% снижает риск инфекции на 25%

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Shutterstock

Каждые 10% прироста численности особых кишечных бактерий снижают риск госпитализации по поводу инфекций на 25%. Об этом сообщает Европейское общество клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID).

Изменения состава кишечной микробиоты часто встречаются у пациентов, госпитализированных с тяжелыми инфекциями. Предыдущие исследования показали, что у таких людей снижено содержание анаэробных кишечных бактерий, выделяющих вещество бутират.

В новом исследовании проанализировали данные 10,7 тысяч пациентов из Нидерландов и Финляндии. За время наблюдения 602 из них были госпитализированы с тяжелой инфекцией. Состав микробиоты определили с помощью анализа ДНК, выделенной из образцов содержимого кишечника.

Чем выше било содержание продуцирующих бутират бактерий, тем ниже был риск тяжелой инфекции. Каждое увеличение числа этих микробов на 10% снижало риск госпитализации на 25% для участников из голландцев и на 14% ниже для финнов. Эти ассоциации остались неизменными после поправки на демографические данные, образ жизни, воздействие антибиотиков и сопутствующие заболевания.

Дальнейшие исследования должны выяснить, могут ли препараты с продуцирующими бутират бактериями снизить риск тяжелых инфекций. Одна из проблем заключается в том, что эти микробы строго анаэробны. Это означает, что они не могут жить в присутствии кислорода, что сильно затрудняет транспортировку жизнеспособных бактерий в кишечник. Несколько исследовательских групп работают над решением этой проблемы.

Ранее переселение особой бактерии изо рта в кишечник связали с раком.

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