проект

>

Россиянам рассказали, как избежать туберкулеза

Врач Кругляков: от кашляющих в автобусе нужно отходить из-за риска туберкулеза

close
100%
Freepik

Риск заражения туберкулезом максимален при нахождении в закрытом помещении с инфицированным человеком. Об этом «Go31.ru» рассказал врач из противотуберкулезного диспансера Белгородской области Сергей Кругляков.

Врач объяснил, что больные туберкулезом выделяют бактерии в окружающую среду при разговоре и кашле. Чтобы обезопасить себя, нужно отходить от кашляющих людей как можно дальше и по возможности надевать защитную маску.

К заражению склонны люди с ВИЧ, сахарным диабетом, раком, язвенной болезнью и принимающие некоторые препараты, подавляющие иммунитет. В практике Круглякова 60% больных туберкулезом — это алкоголики и наркоманы, 10% – пожилые люди, а оставшиеся 30% – обычные люди трудоспособного возраста.

Если заражение произошло, то при выявлении заболевания на ранней стадии оно полностью излечимо. Так как туберкулез может никак не проявляться, выявить его без посещения больницы сложно.

«У взрослых основным методом диагностики является флюорография органов грудной клетки. Ее необходимо проводить не реже одного раза в два года. При хронических заболеваниях – ежегодно», — заключил врач.

Ранее врач рассказал, что парацетамол может повредить печень.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами