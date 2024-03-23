Россиянам рассказали, как избежать туберкулеза

Риск заражения туберкулезом максимален при нахождении в закрытом помещении с инфицированным человеком. Об этом «Go31.ru» рассказал врач из противотуберкулезного диспансера Белгородской области Сергей Кругляков.

Врач объяснил, что больные туберкулезом выделяют бактерии в окружающую среду при разговоре и кашле. Чтобы обезопасить себя, нужно отходить от кашляющих людей как можно дальше и по возможности надевать защитную маску.

К заражению склонны люди с ВИЧ, сахарным диабетом, раком, язвенной болезнью и принимающие некоторые препараты, подавляющие иммунитет. В практике Круглякова 60% больных туберкулезом — это алкоголики и наркоманы, 10% – пожилые люди, а оставшиеся 30% – обычные люди трудоспособного возраста.

Если заражение произошло, то при выявлении заболевания на ранней стадии оно полностью излечимо. Так как туберкулез может никак не проявляться, выявить его без посещения больницы сложно.

«У взрослых основным методом диагностики является флюорография органов грудной клетки. Ее необходимо проводить не реже одного раза в два года. При хронических заболеваниях – ежегодно», — заключил врач.

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