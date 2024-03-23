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Названы питательные вещества, снижающие риск отеков

Невролог Демьяновская: недостаток белка в диете может привести к отекам

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Недостаточное потребление белка или воды, избыток соли в рационе и прием некоторых лекарств могут приводить к отекам. Об этом Life.ru рассказала невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Избыток соли в рационе повышает риск отеков. Соль увеличивает объем циркулирующей крови, притягивая на себя воду. Это приводит к накоплению жидкости в тканях, а также ухудшает работу сердца. Недостаточное употребление воды не дает нормально работать почкам, что тоже может привести к отекам. Малоподвижный образ жизни также способствует застою жидкости.

Отеки характерны для людей с дефицитом белка в рационе: у них жидкость выходит в ткани из-за того, что сама кровь теряет способность удерживать воду в сосудистом русле.

Кроме того, к отекам могут приводить ПМС, беременность, прием некоторых лекарств: ибупрофена, препаратов от высокого артериального давления или сахарного диабета, стероидов.

Если ноги, руки или лицо отекают регулярно, а изменение образа жизни не помогает, нужно обратиться к врачу, заключила Демьяновская.

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