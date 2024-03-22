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Астрономы выяснили, откуда берутся самые яркие и горячие звезды в космосе

TAJL: голубые сверхгиганты могут рождаться при слиянии двух других звезд

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NASA/ESA

Международная группа астрономов под руководством Канарского института астрофизики выяснила, как рождаются одни из самых ярких и горячих звезд во Вселенной — голубые сверхгиганты. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Голубые сверхгиганты B-типа — очень яркие и горячие звезды (как минимум в 10 тыс. раз ярче и в 2–5 раз горячее Солнца) с массой от 16 до 40 раз больше солнечной. До недавнего времени оставалось загадкой, откуда берутся такие объекты и почему они встречаются в космосе относительно часто.

Моделируя новые звездные модели и анализируя большую выборку данных о Большом Магеллановом Облаке (галактике-спутнике Млечного Пути), специалисты нашли убедительные доказательства того, что большинство голубых сверхгигантов могли образоваться в результате слияния двух звезд, связанных в одну систему.

«Мы смоделировали слияние эволюционировавших звезд-гигантов с их меньшими звездными компаньонами по широкому диапазону параметров, принимая во внимание взаимодействие и смешивание двух звезд во время столкновения. Новорожденные звезды существуют как голубые сверхгиганты на протяжении всей второй фазы, то есть, пока в их ядрах не закончится гелий», — объяснил автор научной работы, специалист IAC Атира Менон.

В будущем команда намерена изучить, как голубые сверхгиганты взаимодействуют с нейтронными звездами и черными дырами.

Ранее астрономы раскрыли тайну аномально быстрого вращения красного сверхгиганта Бетельгейзе.

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