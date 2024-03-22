Запущен микроспутник для изучения самых мощных выбросов во Вселенной

Небольшой научный спутник NASA BurstCube был запущен в космос на борту 30-й миссии компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в США. Он предназначен для поиска и определения местоположения гамма-всплесков — коротких выбросов энергии чрезвычайно высокой мощности, сообщается на официальном сайте NASA.

BurstCube представляет собой аппарат размером с коробку из-под обуви. Он оборудован сенсором, позволяющим обнаруживать гамма-лучи с энергией от 50 тыс. до 1 млн электронвольт. Для сравнения, мощность видимого света составляет всего 2-3 электронвольта.

Гамма-всплески обычно происходят после столкновений нейтронных звезд — сверхплотных остатков массивных звезд, взорвавшихся в виде сверхновых. Нейтронные звезды также могут излучать гравитационные волны, рябь в ткани пространства-времени, когда два таких объекта оказываются рядом друг с другом.

Когда гамма-лучи попадают в один из четырех детекторов BurstCube, они сталкиваются со слоем йодида цезия, называемым сцинтиллятором, который преобразует их в видимый свет. Затем свет попадает на другой слой — массив из 116 кремниевых фотоумножителей, который преобразует его в импульс электронов, что и измеряет BurstCube.

«Детекторы BurstCube расположены под углом, что позволяет нам обнаруживать и локализовать события на обширной территории неба. Текущие миссии гамма-излучения могут видеть только около 70% неба в любой момент, потому что Земля блокирует их обзор. Увеличение нашего покрытия с помощью таких спутников, как BurstCube, повышает шансы, что мы поймаем больше всплесков, совпадающих с обнаружением гравитационных волн», — объяснил член команды BurstCube Исраэль Мартинес.

Ранее астрономы нашли квазар, сияющий с яркостью 500 триллионов солнц.