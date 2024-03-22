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Пластиковый мусор в древних образцах возмутил археологов

STE: ученые впервые нашли частицы микропластика в археологических пробах

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Leo Correa/AP

Британские ученые из университетов Йорка и Халла впервые обнаружили загрязнение микропластиком в археологических отложениях, датируемых I-II веками нашей эры. Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STE).

Микропластик – это мелкие пластиковые частицы размером от одного микрометра до 5 миллиметров.

«То, что раньше считалось нетронутыми археологическими отложениями, созревшими для исследования, на самом деле загрязнено пластиком. Сюда входят участки, отобранные еще в конце 1980-х годов. Присутствие пластика может помешать научным изысканиям», — отметил профессор Джон Шофилд.

Исследование выявило 16 различных типов микропластика как в современных, так и в архивных образцах отложений.

По словам генерального директора научной ассоциации York Archeology Дэвида Дженнигса, пластиковое загрязнение — проблема не только экологии, но и археологической науки.

Присутствие полимерных частиц изменяет химический состав почвы, привнося элементы, ускоряющие разложение органических остатков. Это может лишить исследователей ценных находок.

Авторы статьи отметили, что археологам теперь предстоит найти способы защиты отложений от воздействия различных синтетических веществ, включая отходы пластмасс.

Ранее археологи нашли в Иране древнейшую красную помаду в истории.

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