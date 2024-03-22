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Ученые выявили еще одно опасное последствие COVID-19

Nature Human Behavior: ученые обнаружили риск для психики после COVID-19

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Ученые из Британии пришли к выводу, что после COVID-19 существует риск не только для физического, но и для психического здоровья. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behavior.

Исследователи проанализировали данные участников Британского биобанка, в котором исследуемых разбили на три группы: инфицированные SARS-CoV-2 (26 101 человек), люди без инфекции в настоящее время (380 337) и контрольная группа до пандемии (390 621 участник).

Выяснилось, что у зараженных риск проблем с психическим здоровьем оказался выше. Данная группа больше других подвержена психотическим расстройствам, расстройствам настроения, тревожности, употреблению алкоголя и нарушению сна.

До этого ученые из медицинской школы Брайтона и Сассекса обнаружили, что гипермобильность суставов (состояние, при котором амплитуда движений в суставах превышает норму) может быть фактором риска затяжного COVID-19.

Ранее врач рассказал, какая походка может указывать на необходимость замены тазобедренного сустава.

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