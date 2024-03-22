Создана эффективная вакцина против потенциального оружия биотеррора

Американские ученые из Калифорнийского университета протестировали на мышах вакцину против бактерии Burkholderia pseudomallei, вызывающей тяжелое заболевание мелиоидоз. Вдыхание даже небольшого количества этих микробов может вызвать пневмонию с летальным исходом. Исследование опубликовано в научном журнале mBio.

Ежегодно в мире регистрируется около 165 тыс. случаев заражения мелиоидозом, из которых 89 тыс. заканчиваются уходом пациента из жизни. Burkholderia pseudomallei признана агентом биотерроризма первого уровня. Если злоумышленники распылят эти микроорганизмы в людном месте, атака может привести к большому количеству жертв.

Исследователи разработали вакцину, используя бактериальный вектор под названием LVS Δ capB в качестве платформы для экспрессии высокоиммуногенных белков B. pseudomallei, способных вызывать иммунный ответ, который впоследствии защищает хозяина от болезни при заражении патогеном.

LVS Δ capB, полученный из ослабленной формы вакцины против туляремии, или «кроличьей лихорадки», был разработан в качестве векторной платформы для создания вакцин против других болезней, вызываемых избранными агентами первого уровня, таких как сибирская язва, чума и сама туляремия.

Испытания на мышах показали, что вакцина безопасна и нетоксична как при инъекции, так и при введении через нос. При этом второй метод обеспечил лучшую защиту всего с одной дозы.

Следующими шагами станут испытания прививки от пневмонического мелиоидоза на других животных, после чего станет возможно проверить эффективность средства на человеке.

Ранее на людях испытали таблетку, защищающую от укусов клещей.