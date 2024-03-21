Названы характерные для мужчин виды рака

У мужчин чаще встречается рак легких, пищевода и мочевого пузыря. Об этом «News.ru» рассказал терапевт Алексей Жито.

«В силу гормональных изменений рак груди у мужчин встречается намного реже, чем у женщин. Также у мужчин достоверно больше рака легких, особенно у курильщиков, рака пищевода, рака мочевого пузыря, то есть мужчины в целом по этим органам более подвержены онкологическим заболеваниям, — отметил врач.

До этого врач рассказала, что частый кашель может быть симптомом ГЭРБ — заболевания, при котором в пищевод попадает содержимое желудка. Это может повысить риск рака, однако есть время «поймать» это его, так как раковые клетки развиваются в течение примерно десяти лет. Другие проявления включают першение, боль в горле.

А для своевременного обнаружения рака легкого врач посоветовал компьютерную томографию (КТ) — золотой стандарт скрининга этой опухоли. Он подчеркнул, что выявить рак легкого по флюорографии не получится, так как опухоль может скрываться за ребрами.

Ранее переселение особой бактерии изо рта в кишечник связали с раком.