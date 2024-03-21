Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как часто звезды уничтожают планеты

Nature: приблизительно 8% всех звезд в космосе поглощали планеты

close
100%
NASA/ESA/G. Bacon

Астрономы из Австралийского национального университета в Канберре выяснили, как часто звезды уничтожают окружающие их планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Как показали предыдущие изыскания, некоторые далекие звезды обладают необычным составом элементов. Эти и другие данные свидетельствуют, что светила время от времени поглощают находящиеся рядом миры. Но было неясно, как часто случаются подобные события.

В новом исследовании ученые использовали спутник Gaia Европейского космического агентства для идентификации 91 пары звезд. В каждой из них светила расположены относительно близко друг к другу — на расстоянии менее миллиона астрономических единиц. Астрономическая единица или АЕ — среднее расстояние между Солнцем и Землей, составляющее около 150 млн километров.

Когда молекулы нагреваются, они излучают уникальные спектры длин волн света, соответствующие элементам, из которых они состоят. Таким образом ученые анализируют свет от далеких звезд и могут определить их элементный состав.

Как показал анализ, около 8% звезд в этих парах имели признаки поглощения планет. Это отражалось в их составе, отличавшемся от ее звезды-близнеца.

По словам ученых, исследование позволило оценить распространенность нестабильных звездных систем.

Ранее ученые обнаружили черную дыру, которая поглощает звезду относительно недалеко от Земли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами