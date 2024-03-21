Диетолог объяснила, почему отказ от определенной еды не помогает похудеть

Строгие диеты, связанные с исключением из рациона определенного типа продуктов (например, источников углеводов), не помогают похудеть, а приводят к обратному результату. Об этом в своем Telegram-канале рассказала диетолог Елизавета Афинская.

«Это не поможет быстрее похудеть, а наоборот приведет к тому, что ваш организм будет сопротивляться попыткам снизить вес, возникнет сильная тяга к сладкому, и в итоге усилия окажутся напрасны», — объяснила Афинская.

По словам диетолога, вместо строгих запретов следует попробовать разбавить рацион большим количеством овощей и зелени, поскольку они низкокалорийны, и их можно съесть в большом количестве.

Некоторые продукты, конечно, придется исключить из повседневности. Речь идет в первую очередь о газированных напитках, которые не только не насыщают, но и приводят к быстрому набору веса.

Кроме того, худеющим людям следует больше двигаться, гулять и заниматься физическими упражнениями, а также высыпаться и контролировать стресс.

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