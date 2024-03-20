Названа опасность медных сковородок

Избыток меди в организме может развиться при готовке в медной посуде, а недостаток этого микроэлемента встречается редко. Об этом врач Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном».

Избыток меди может привести к депрессии, проблемам с памятью и скелетом, повреждению печени. Его можно заметить по отложениям зеленовато-бурого цвета в глазах. Это часто связано с болезнью Вильсона, при которой тело не может выводить медь, что приводит к ее накоплению в органах. Причина избытка меди в пище может быть связана со злоупотреблением богатой ею пищи или приготовлении еды в медной посуде.

Наконец, дефицит цинка также может привести к избытку меди: два этих микроэлемента конкурируют за всасывание в кишечнике.

«Когда мы употребляем продукты, содержащие как цинк, так и медь, организм должен решить, какой элемент поглотить в первую очередь. Дефицит одного из микроэлементов развивается из-за избытка другого», — объяснил врач.

Недостаток меди развивается редко и проявляется неустойчивой походкой, нарушениями координации и чувствительности в руках. Главной причиной дефицита меди считается избыток цинка, отметил Мясников.

Ранее врач объяснила, для кого бесполезен кальций из яичной скорлупы.