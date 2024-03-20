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Молодых россиянок предупредили о риске особого инсульта

Невролог Сурская: у молодых женщин с мигренью риск инсульта выше в 3,5 раза

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У женщин в возрасте 20-45 лет при наличии мигрени риск инсульта повышен в 3,5 раза. Об этом «АиФ» рассказала заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. академ. Б. В. Петровского» Елена Сурская.

И у мужчин, и у женщин к инсульту приводят тромбоз или эмболия сосуда — его закупорка тромбом или пузырьком газа. Его риск увеличивают курение, ожирение, диабет, хронические заболевания. Однако у женщин есть дополнительные факторы риска: прием противозачаточных таблеток, беременность и наличие мигрени.

Мигренозный инсульт характерен для женщин в возрасте 20-45 лет (их риск 3,5 раза выше). Его развитие связано с изменениями сосудов при мигрени.

«Самое опасное в этой ситуации то, что мигренозный инсульт протекает на фоне приступа мигрени, из-за чего пациенты не сразу обращаются за помощью», — объяснила врач.

Промедление с лечением приводит к инвалидизации и параличу. Отличить этот тип инсульта от обычного часто невозможно. Однако иногда боль концентрируется в одной половине головы, могут быть рвота и гиперстезия (повышенная чувствительность к раздражителям). 

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