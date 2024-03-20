Ученые описали прекращение работы адронного коллайдера с сотнями россиян

Приостановка Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) сотрудничества с российскими учеными затронет около 500 человек. Об этом пишет РБК.

Член коллаборации LHCb в CERN доктор физико-математических наук Владимир Образцов сообщил, что работу, которую выполняли россияне, скорее всего, возьмут на себя ученые из США.

По его словам, ученым из РФ, которые заняты на особо важных работах, предлагают перейти в другие группы. Речь может идти о нескольких десятках человек.

Образцов также отметил, что аспирантам, которые делают диссертации, оставят доступ к данным и разрешат приезжать в CERN.

Временный сотрудник CERN Иван Поляков рассказал, что те его коллеги, которые были задействованы в самых крупных экспериментах на Большом адронном коллайдере и вложили в них несколько десятков лет труда, «останутся у разбитого корыта». По его словам, это «огромный удар для российской школы физики элементарных частиц».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга 20 марта, что РФ считает решение Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратить сотрудничество с российскими учеными неприемлемым и политизированным. Подробнее о решении ЦЕРН — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперты раскрыли последствия прекращения сотрудничества ЦЕРН с Россией.