Ученые выяснили возможную причину «кусочничества» после еды

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что активация особых клеток vgat PAG околоводопроводного серого вещества в покрове среднего мозга стимулирует организм искать пищу даже при условии сытости. Результатами исследования ученые поделились в журнале Nature Communications (Nat Com).

В ходе изучения мозговой активности лабораторных мышей ученые выяснили, что поиск дополнительной пищи после достижения сытости обусловлен активностью особых клеток vgat PAG. Оказалось, что при страхе и тревоге у грызунов может увеличиться активность околоводопроводного серого вещества — скопления нервных клеток под водопроводом мозга, анатомически относящегося к покрышке среднего мозга.

Возбуждение всей области скопления околоводопроводного серого вещества запускает работу специфического кластера PAG-нейронов, называемых клетками vgat PAG. Искусственная стимуляция vgat PAG мышей лазерным излучением подтвердила гипотезу ученых. При воздействии света vgat PAG активизировались, что побуждало сытых грызунов паниковать, активно следить за всеми движущимися объектами и бросаться в погоню за живыми сверчками.

Исследователи уточнили, что аналогичный механизм поиска пищи есть и у людей ввиду схожести функциональных особенностей клеток мозга с таковыми у мышей. У человека также есть клетки vgat PAG в стволе мозга. По мнению ученых, их активация или постоянная гиперактивность может приводить к злоупотреблению жирной и сладкой пищей даже в условиях сытости.

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