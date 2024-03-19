Ученые рассказали, чем грозит нелеченная депрессия

Ученые из Фуданьского университа в Китае выяснили, что у людей с депрессией, которые не пытались ее вылечить, повышен риск развития деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychiatry (Bio Psychiatry).

В исследовании приняли участие более 350 тысяч человек с диагностированной деменцией. Ученые попросили добровольцев рассказать, страдали ли они ранее депрессией и какие методы терапии этого расстройства применяли. Также исследователи собрали информацию о признаках депрессии, присутствующих у испытуемых на момент участия. Симптомы были классифицированы на четыре категории: усиливающиеся, уменьшающиеся, хронически интенсивные и низкоинтенсивные.

Затем участников исследования разделили на две группы. Первая группа включала людей, которые ранее принимали антидепрессанты и получали помощь психотерапевта. Вторая группа состояла из участников, которые не лечили депрессию после постановки диагноза.

Ученые обнаружили, что вероятность развития деменции у людей с нелеченной депрессией была на 30% выше по сравнению с теми, кто получал соответствующую терапию. Кроме того, участники, не проходившие лечение, часто демонстрировали высокоинтенсивные симптомы депрессии, что отрицательно сказывалось на качестве их жизни.

Ранее был назван возможный признак депрессии, проявляющийся в детском возрасте.