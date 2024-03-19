Россиянам рассказали об ошибке при выборе ортопедической подушки

Ортопедическую подушку нужно подбирать индивидуально под свои параметры и с помощью специалиста. Об этом «Доктору Питер» рассказал травматолог Антон Слепых.

При покупке ортопедической подушки нужна помощь специалиста: сотрудник магазина должен подобрать ее, учитывая рост, вес, ширину плеч, любимую позицию во время сна. Она индивидуальна, поэтому делиться с другими людьми ею не стоит.

У многих производителей есть функция тестирования подушки. Решение о том, оставить ли ее, лучше принять через несколько ночей, чтобы тело успело привыкнуть.

На ортопедической подушке лучше спать на спине или на боку: она должна заполнять пространство между головой и матрасом, не допуская изгиба шеи в сторону или вперед.

Врач подчеркнул, что подушка сама по себе не решит всех проблем: важно обратить внимание на свой матрас.

До этого сомнолог рассказал, что любая удобная поза полезна для сна. Большинству людей подходит поза полуэмбриона: в ней тело максимально расслабляется.

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