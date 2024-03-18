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Ученые разработали новый способ ускорения регенерации мышц после травм

JР: имитация кислородного голодания ускоряет восстановление мышечных повреждений

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Ученые из университета Барселоны обнаружили, что любые типы мышечных травм могут восстанавливаться быстрее при периодическом воздействии гипобарической гипоксии — ограниченной доступности кислорода в камере с низким барометрическим давлением (гипобарической камере). Результаты исследования опубликованы в The Journal of Physiology (JР).

Ученые отметили, что гипобарические камеры уже давно используются для улучшения физической формы спортсменов. В условиях имитации гипобарической гипоксии (уменьшения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе) организм подвергается воздействию среды с низким атмосферным давлением, в которой клетки поглощают меньше кислорода и вырабатывают физиологическую реакцию, связанную с более быстрой регенерацией.

Исследование с участием лабораторных мышей показало, что нахождение в таких гипобарических камерах активирует в организме грызунов особый путь HIF, который играет центральную роль в регуляции метаболизма. В частности, HIF активирует пролиферацию (разрастание) сосудов с помощью эндотелиального фактора роста (VEGF).

Пролиферация сосудов в скелетных мышцах обеспечивает лучшее кровоснабжение, что позволяет мышечным волокнам быстрее восстанавливаться. Также HIF, активированный имитацией гипоксии, ускоряет синтез особых белков, входящих в состав мышечных волокон. Ученые отметили, что таким способом можно ускорять регенерацию тканей при всех типах мышечных повреждений, в том числе саркопении — возрастной потери скелетной мышечной массы.

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