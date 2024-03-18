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Ученые выявили новый метод снижения риска врожденных пороков развития

JAMA: фолиевая кислота в составе соли может уберечь от врожденных дефектов

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Исследование ученых из университета Эмори и университета Центральной Флориды в США показало, что использование поваренной соли с добавлением витамина B9 (фолиевой кислоты) может быть эффективным спососбом профилактики врожденных дефектов, таких как анэнцефалия (отсутствие больших полушарий мозга и недоразвитость костей свода черепа у плода). Результаты исследования опубликованы в JAMA.

Отмечается, что всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно рекомендует будущим матерям ежедневно принимать добавки с фолиевой кислотой. Обязательное обогащение пищевых продуктов этим витамином признано эффективным и экономически оправданным методом профилактики врожденных дефектов у детей.

Новое исследование ученых из США с участием испытуемых из Индии показало, что смешивание фолиевой кислоты с йодированной столовой солью способствует повышению в организме будущих матерей уровня фолата — природного соединения, в целом составляющего витамин В9.

Результатом четырехмесячного диетического вмешательства, предполагающего ежедневное потребление участницами обогащенной соли, стало значительное сокращение вероятности рождения детей с пороками развития, такими как расщепление позвоночника (недоразвитость дужек и/или тел одного или нескольких позвонков) и анэнцефалия (полное отсутствуие структуры больших полушарий мозга).

Ученые отметили, что их исследование открывает новые перспективы для разработки новых, эффективных мер по оздоровлению мирового населения.

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