В США пожилой генетик-энтузиаст незаконно выводил огромные гибриды овец и архаров

В США правоохранительные органы задержали 80-летнего Артура Шубарта из штата Монтана. Мужчину обвинили в нелегальном разведении гигантских гибридов из обычных овец и краснокнижных горных баранов — архаров. Об этом сообщает газета The Guardian.

Согласно судебным документам, Шубарт и еще пять человек с 2013 года занялись экспериментами по выведению гибридных животных для последующей продажи в частные охотничьи заповедники в штате Техас.

Для этого Артур Шубарт купил у охотника биологические материалы архара, добытого в Кыргызстане. Затем он обратился в лабораторию и получил там клонированные эмбрионы животного. Позже эти эмбрионы имплантировали овце, в результате чего на свет появились архары.

Затем эти животные использовались для искусственного оплодотворения овец с целью создания более крупной и ценной породы копытных, которые могут стать привлекательной добычей для охотников.

Помощник генерального прокурора США Тодд Ким охарактеризовал действия Шубарта как «смелую схему по созданию массовых видов гибридных овец для продажи и охоты в качестве трофеев».

Ким заявил, что ответчик нарушил Закон Лейси, который ограничивает торговлю дикими животными и запрещает продажу диких животных с ложной маркировкой.

Артур Шубарт признал свою вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере $250 тыс.

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