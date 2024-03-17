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Поход к косметологу может привести к двоению в глазах и проблемам с речью

Косметолог Баллирано: неправильное введение ботокса чревато проблемами с речью

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Неправильная доза ботокса или ошибка с местом введения могут привести к асимметрии лица, нарушению зрения и способности говорить. Об этом главный врач косметологической клиники Татьяна Баллирано рассказала 5-tv.ru.

После инъекций ботокса может развиться асимметрия бровей и век. А в случае с неправильной инъекцией в межбровную мышцу пациент может столкнуться с полным закрытием века или двоением в глазах, рассказала Баллирано.

Нижняя треть лица — наиболее сложная, отметила врач. Ошибка в этой зоне может привести к нарушению работы мышц рта и даже неконтролируемому вытеканию жидкости из-за расслабления губ. Также будут сложности с речью.

Иногда люди сталкиваются с тем, что им тяжело поднять голову из-за слабости шейных мышц. Также может «западать» стенка носа, мешая дыханию.

Некоторые жертвы ботокса сообщают, что после многократных инъекций у них стало отекать лицо или возникла асимметрия, отмечает 5-tv.ru.

Важно обращаться к врачу, который правильно рассчитает дозу ботокса и не ошибется с техникой введения. Также нужно выбирать сертифицированные качественные препараты.

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