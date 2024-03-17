Врач рассказала, какой пищи не хватает почти всем людям

Практически всем людям не хватает в рационе богатых клетчаткой продуктов. Она может снизить риск многих заболеваний, включая некоторые виды рака и болезни сердца. Об этом диетолог Лиза Афинская рассказала в телеграм-канале.

По данным диетолога, 90% женщин и 97% мужчин получают недостаточно клетчатки — неперевариваемых человеком пищевых волокон. Доказано, что она может снижать риск диабета, рака, болезней сердца, кишечника, а также защищает от запоров.

В среднем женщинам нужно не менее 25 г клетчатки, мужчинам — 38 г. Важно увеличивать ее количество в рационе постепенно, чтобы избежать спазмов, вздутия живота и диареи. Также в переходный период нужно выпивать около 2 литров жидкости в день.

Врач отметила, что важен комплексный подход. Помимо клетчатки, нужны и другие компоненты питания, а также образ жизни в целом. Однако увеличение доли клетчатки в диете однозначно принесет пользу.

Врач отметила, что стакан зеленого горошка содержит 8,8 г клетчатки, половина стакана вареной чечевицы 7.8 г, стакан малины — 8 г, половина стакана вареного нута — 6,3 г, половина стакана вареной красной фасоли — 5.7 г. Груша, горсть тыквенных семян или яблоко дадут 5 г клетчатки, а горсть миндаля — 3,5 г. Также клетчатка содержится в моркови (2 г в штуке), бананах (3 г в одном фрукте) и других растительных продуктах.

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