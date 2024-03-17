Врачи назвали малоинформативные анализы крови

Многие показатели крови не несут никакой информации о здоровье в отрыве от других обследований и состояния пациента. Чтобы не потратиться на ненужные анализы, следует обратиться к врачу. Об этом сообщает «Абзац».

«Специалист назначает конкретные анализы, чтобы выбрать определённую тактику ведения или лечения пациента. А есть неинформативные анализы, которые никак не поменяют эту тактику, они не дадут никакой дополнительной информации, на которую врач будет опираться или что-то менять в своих назначениях», — рассказала врач-терапевт клиники «Чайка» Тина Петровская.

Так, Петровская не рекомендует сдавать анализ на D-димер людям без симптомов тромбоза, в том числе это не имеет смысла при беременности и после коронавируса. Этот показатель может опровергнуть или подтвердить тромбоз, но только в совокупности с другими анализами и при учете состояния пациента. Перед его сдачей нужно обязательно посоветоваться с врачом.

Другой показатель, гомоцистеин, отражает состояние стенки сосудов. Но его уровень никак не повлияет на тактику лечения, поэтому сдавать его бессмысленно. Об этом рассказал врач высшей категории, терапевт, кардиолог, диетолог, руководитель отдела терапии и кардиологии МКЦ № 3 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского Константин Иванов. Он также подчеркнул, что сердечно-сосудистые катастрофы – это всегда многофакторные заболевания, при диагностике и лечении которых важен системный подход.

Если у человека есть подозрения на низкий уровень железа, ему бесполезно сдавать только ферритин, отметила Петровская. При подозрении на дефицит железа нужно сдать анализ на гемоглобин, ферритин, иногда также на трансферрин и общую железосвязывающую способность сыворотки. Определить перечень анализов может только врач.

С-реактивный белок помогает установить, есть ли у человека воспаление. Однако как самостоятельный показатель он малоинформативен: важно сдавать его в комплексе и учитывать жалобы пациента, объяснила Петровская.

Также нет смысла сдавать анализ на уровни всех витаминов. Отдельные показатели может рекомендовать проверить врач, но для этого нужны показания, подчеркнул Иванов.

Онкомаркеры не помогут оценить риск развития рака, добавила Петровская. Исключение — простатспецифический антиген (ПСА). Его повышенный уровень может указывать на проблемы с предстательной железой.

Большинству людей не нужны и анализы на лептин: он всегда повышен при избыточном весе и ожирении. Инсулин при этих состояниях тоже часто повышен. Людям без каких-либо жалоб и диагнозов уровень этих гормонов не нужно проверять в рамках чекапа, заключила Петровская.

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