Врач рассказал, сколько времени нужно для лечения грыжи диска без операции

Средний срок лечения болевого синдрома при неосложненной грыже составляет три-пять месяцев, после чего начинается работа над заживлением диска: она может занять до года. Об этом aif.ru рассказал врач-рефлексотерапевт и реабилитолог Владислав Воробьевский.

Размер межпозвонковой грыжи не влияет на уровень боли. Также не всегда нужна операция по ее удалению. Она однозначно нужна при ослаблении (парезе стопы), отраженной боли (когда боль отдает не в одну, а в обе ноги) и нарушении мочеиспускания и дефекации. С этими симптомами нужно срочно обратиться в больницу, иначе возможны необратимые изменения.

Врач отметил, что при неосложненных грыжах могут быть эффективны физиотерапия, лекарственная терапия и мягкие мануальные техники у врача. Однако важно не только избавиться от боли, но и создать условия для заживления тканей межпозвонкового диска. Для этого следует исключить бег, прыжки и подъем тяжестей, а также тренироваться под присмотром реабилитолога. Средний срок лечения болевого синдрома при неосложненной грыже составляет три-пять месяцев. Период заживления грыжи занимает от пяти месяцев до года и также требует работы с реабилитологом.

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