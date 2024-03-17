Врач рассказала, как защититься от вреда консервантов в пище

Умеренное потребление продуктов, содержащих консерванты, не вредит здоровым людям. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

ЖКТ здоровых людей и их иммунная система без проблем могут переработать и утилизировать то небольшое количество консервантов, которое содержится в продуктах. А люди, которые страдают от пищевой аллергии, сами знают, какие продукты и консерванты им противопоказаны.

Однако важно соблюдать умеренность. Ничего не приносит телу большего вреда, чем переедание, считает врач.

Эксперт отметила, что мифы о вреде часто сопровождают пальмовое масло. На самом деле продукты с ним совершенно безопасны, пальмовое масло не вреднее других жиров, однако злоупотреблять им не стоит, отметила врач.

Также врач предостерегла от монодиет, голодания и исключения различных продуктов из рациона. Они опасны и могут привести к развитию заболеваний, которые потребуют лечения.

До этого психолог рекомендовала сократить употребление красного мяса для сохранения здоровья мозга, но отказываться от него полностью не следует: в нем содержатся и полезные вещества.

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