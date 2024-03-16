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Стало известно, что индийцы унаследовали ДНК вымерших родственников человека

Biorxiv: у современных жителей Индии есть гены неандертальцев и денисовцев

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Amit Dave/Reuters

Американские генетики из Калифорнийского университета в Беркли проанализировали более 2,7 тыс. геномов современных индийцев из 17 штатов, включая ДНК людей из разных географических регионов, носителей основных языков и представителей кастовых групп. Исследование опубликовано на портале научных материалов Biorxiv.

Ученые обнаружили необычайное разнообразие ДНК, включавшее в себя следы от ближайших и ныне вымерших родственников человека — неандертальцев и денисовцев.

Генетики установили, что большая часть генетических вариаций в нынешнем индийском населении возникла в результате крупной миграции людей в Индию из Африки около 50 тыс. лет назад.

Большинство индийцев ведут свое происхождение от трех групп предков: древних иранских земледельцев, скотоводов евразийских степей и южноазиатских охотников-собирателей. Исследователи уже поняли, как две последние группы пришли в Индию, но они не понимали, как и когда ДНК древних иранских фермеров попала в этот регион.

В одном из анализов нового исследования команда сравнила ДНК современных индийцев с ДНК иранских людей от неолита до железного века. Они обнаружили, что древняя ДНК, связанная с Ираном и унаследованная индийским населением, произошла от людей из Саразма раннего неолита. Сегодня Саразм находится на территории Таджикистана и считается древнейшим поселением людей в Центральной Азии.

Ранее археологи выяснили, что люди заселили Европу гораздо раньше, чем считалось.

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