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Ученые оценили терапевтический потенциал куркумина

Antioxidants: повышение биодоступности куркумина усиливает его лечебные свойства

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Joachim Schlosser

Ученые из университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружили, что усиление биодоступности (усвояемости) куркумина наночастицами и растительными соединениями повышает его способность восстанавливать повреждения головного мозга после ишемического инсульта и подавлять онкогенез. Результаты исследования опубликованы в журнале Antioxidants.

Куркумин — ярко-желтое химическое вещество, вырабатываемое растениями вида Curcuma longa. Он используется как травяная биодобавка, косметический ингредиент, пищевой ароматизатор и краситель. Некоторые исследования показали, что куркумин может снижать риск развития заболеваний сердца, рака и диабета, однако из-за его низкой биодоступности получение нужного терапевтического эффекта затруднительно.

Новое исследование бразильских ученых представляет собой научный обзор существующих работ, в которых рассматриваются полезные свойства куркумина. Анализируя более ранние исследования, ученые стремились выяснить, как можно повысить усвояемость вещества.

Исследователи пришли к выводу, что пиперин (природное соединение, придающее остроту черному перцу), применяемый совместно с куркумином, значительно повышает его биодоступность при пероральном приеме. Комбинации куркумина с другими растительными биологически активными соединениями, такими как кверцетин и витамин В6, способствует подавлению рака и воспалительных заболеваний слизистой оболочки толстого кишечника.

Также выяснилось, что обогащение наночастиц (мельчайших частиц из различных материалов, обеспечивающих доставку лекарств в организм) куркумином может оказывать нейропротекторное действие при травмах головного мозга и ишемии.

Ранее ученые выявили механизм, благодаря которому голодание подавляет воспаление в организме.

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