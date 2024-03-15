проект

>

Врач рассказала, как сохранить здоровье почек

Нефролог Меркушева: подавление позывов к мочеиспусканию вредно для почек

close
100%
Freepik.com

Неправильное питание, подавление желания мочеиспускания и малоподвижный образ жизни способствуют ухудшению работы почек. Об этом рассказала «Известиям» врач-нефролог, врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Людмила Меркушева.

Избыток соли в еде повышает кровяное давление, что может привести к повреждению почек. Поэтому в день можно употреблять не более 3–5 граммов соли. Давление повышается и от кофе, поэтому в день можно пить не более одной-двух чашек.

Важно пить достаточно воды: около 1,5-2 литров в день. А вот сладкие газированные напитки могут ухудшить работу почек, заявила врач, сославшись на исследования.

Продукты распада алкоголя и никотин повреждают все органы, в том числе и почки. Регулярное подавление позывов к мочеиспусканию, недосып, дефицит физической активности также вредны для почек. Также нельзя злоупотреблять обезболивающими: важно сообщить об их приеме врачу и попытаться вместе найти причину боли.

Ранее уролог назвал продукты для сохранения здоровья почек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами