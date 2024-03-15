Врач рассказала, как сохранить здоровье почек

Неправильное питание, подавление желания мочеиспускания и малоподвижный образ жизни способствуют ухудшению работы почек. Об этом рассказала «Известиям» врач-нефролог, врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Людмила Меркушева.

Избыток соли в еде повышает кровяное давление, что может привести к повреждению почек. Поэтому в день можно употреблять не более 3–5 граммов соли. Давление повышается и от кофе, поэтому в день можно пить не более одной-двух чашек.

Важно пить достаточно воды: около 1,5-2 литров в день. А вот сладкие газированные напитки могут ухудшить работу почек, заявила врач, сославшись на исследования.

Продукты распада алкоголя и никотин повреждают все органы, в том числе и почки. Регулярное подавление позывов к мочеиспусканию, недосып, дефицит физической активности также вредны для почек. Также нельзя злоупотреблять обезболивающими: важно сообщить об их приеме врачу и попытаться вместе найти причину боли.

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