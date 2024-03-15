Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кому нужно агрессивное лечение гипертонии

JACC: эффективность лечения гипертонии можно оценить по уровню белка Тропонина 1

close
100%
Freepik

Маркер крови Тропонин 1 можно использовать для того, чтобы оценить, помогают ли лекарства для снижения кровяного давления уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это показало исследование в журнале «JACC: Advances».

Людям с гипертонией и высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний может требоваться особое лечение, чтобы защитить их от опасных для жизни состояний. Современные методы выявления таких людей несовершенны.

В новом исследовании ученые проанализировали уровень белка Тропонина 1 в крови у более чем 8000 пациентов. Оказалось, что более агрессивное лечение гипертонии сильнее снижало концентрацию этого белка, а вместе с этим сильнее падал риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это может означать, что по уровню Тропонина 1 можно оценить, нужно ли корректировать лечение человеку с гипертонией.

Медики также учли другие факторы риска, включая уровень кровяного давления и работу почек. Они считают, что Тропонин 1 может стать жизненно важным показателем сердечно-сосудистого здоровья.

Ранее искусственный интеллект научили обнаруживать пороки сердца у новорожденных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами