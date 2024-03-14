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Химики научились удалять из воды вредные нанопластики за счет отходов

SPT: уголь из полимерного мусора очистил воду от нанопластика на 94%

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Global Look Press

Канадские химики из Университета Ватерлоо создали новую технологию очистки сточных воды от вредных нанопластиков. По словам разработчиков, метод удаляет из стоков подавляющее большинство пластиковых загрянителей. Исследование опубликовано в научном журнале Separation and Purification Technology (SPT).

Специалисты использовали эпоксидную смолу — полимерный отход, не поддающийся вторичному использованию и переработке. С помощью термического разложения мусор превратили в активированный уголь.

Готовый фильтрующий материал удалил из воды 94% нанофрагментов полиэтилентерефталата или ПЭТ-пластика — распространенной формы полиэстера, из которой делают бутылки для воды и флисовую ткань.

«Чтобы положить конец кризису пластиковых отходов и снизить воздействие производства пластмасс на окружающую среду, нам необходимо внедрить подход экономики замкнутого цикла, который учитывает каждый этап пластикового пути», — отметил ведущий автор исследования, профессор Тизазу Меконнен.

Следующие шаги ученых будут направлены на применение процесса очистки с другими типами пластика и масштабное тестирование на городских очистных сооружениях, которые часто содержат множество других загрязнителей в дополнение к микропластику.

Ранее ученые выяснили, где в организме человека накапливается микропалстик.

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