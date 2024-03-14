Химики научились удалять из воды вредные нанопластики за счет отходов

Канадские химики из Университета Ватерлоо создали новую технологию очистки сточных воды от вредных нанопластиков. По словам разработчиков, метод удаляет из стоков подавляющее большинство пластиковых загрянителей. Исследование опубликовано в научном журнале Separation and Purification Technology (SPT).

Специалисты использовали эпоксидную смолу — полимерный отход, не поддающийся вторичному использованию и переработке. С помощью термического разложения мусор превратили в активированный уголь.

Готовый фильтрующий материал удалил из воды 94% нанофрагментов полиэтилентерефталата или ПЭТ-пластика — распространенной формы полиэстера, из которой делают бутылки для воды и флисовую ткань.

«Чтобы положить конец кризису пластиковых отходов и снизить воздействие производства пластмасс на окружающую среду, нам необходимо внедрить подход экономики замкнутого цикла, который учитывает каждый этап пластикового пути», — отметил ведущий автор исследования, профессор Тизазу Меконнен.

Следующие шаги ученых будут направлены на применение процесса очистки с другими типами пластика и масштабное тестирование на городских очистных сооружениях, которые часто содержат множество других загрязнителей в дополнение к микропластику.

Ранее ученые выяснили, где в организме человека накапливается микропалстик.