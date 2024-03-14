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Астрономы запечатлели последствия взрыва сверхновой на снимке рекордного размера

NOIRLab: остатки сверхновой Вела засняли в разрешении 1,3 гигапикселя

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noirlab.edu

Международная группа астрономов получила впечатляющее изображение остатков сверхновой звезды Вела, расположенной в 800 световых лет от Земли. Эта звезда взорвалась около 11 тыс. лет назад, а ее вещество рассеялось на расстоянии более 100 световых лет. Материал опубликован на официальном сайте Национальной исследовательской лаборатории оптической и инфракрасной астрономии (NOIRLab), расположенной в штате Аризона в США.

Снимок сделали с помощью камеры для изучения темной энергии DECam, установленной на телескопе Виктора М. Бланко в Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили. По словам ученых, фото остатка Велы стало самым большим изображением, когда-либо созданным за счет DECam с разрешением 1,3 гигапикселя (1,3 миллиарда пикселей).

По словам астрономов, остаток сверхновой Вела сам по себе имеет решающее астрономическое значение. Он дает хорошее представление о том, как распределяется вещество в межзвездной среде после взрыва массивной звезды.

Ударная волна от древнего звездного взрыва, образовавшего остаток сверхновой Вела, все еще распространяется в космосе, где она сталкивается с межзвездной средой и сжимает ее, создавая тонкие волокна, которые хорошо заметны на изображении.

Линии поглощения таких элементов, как кальций, углерод, медь, германий, криптон, магний, никель, кислород и кремний, многие из которых ионизированы и дважды ионизированы, также были обнаружены в обломках сверхновой. Это тяжелые элементы, созданные либо в результате термоядерных процессов внутри звезды до взрыва, либо в результате высвобождении колоссальной энергии при детонации светила, уточнили ученые.

Ранее астрономы нашли в нашей галактике Млечный Путь источник мощнейшего космического излучения.

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