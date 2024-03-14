Ученые определили самую мощную песню Тейлор Свифт по сейсмическим колебаниям на концерте

Американские ученые из Калифорнийского технологического института изучили сейсмические последствия концерта популярной певицы Тейлор Свифт в августе 2023 года в Лос-Анджелесе. Они пришли к выводу, что 70-тысячная толпа поклонников на стадионе SoFi создала колебания почвы, сравнимые по силе с небольшим землетрясением. Исследование опубликовано в научном журнале Seismological Research Letters (SRL).

Специалисты проанализировали сотрясения грунта во время шоу и пришли к выводу, что могут расшифровать отдельные композиции певицы по характеру ритмических вибраций.

Предыдущие исследования показали, что «концертный тремор» можно записать как длительные сигналы с узкополосными гармоническими пиками частоты от 1 до 10 герц. Этот вид низкочастотного сигнала представляет собой гармонические колебания как от природных, так и от антропогенных источников.

Ученые обнаружили, что каждая песня Тейлор Свифт имела характерный сигнал. Команда сумела идентифицировать 43 из 45 произведений артистки по спектрограммам.

Они также рассчитали излучаемую энергию каждой песни и интерпретировали это число с точки зрения местной магнитуды землетрясения. Самым сейсмически активным оказался трек Shake It Off, чья средняя магнитуда составила 0,851, а максимальная энергия в ходе концерта была эквивалентна подземному толчку с магнитудой 2.

Сейсмологи отметили, что сотрясения почвы на концерте поп-звезды оказались намного сильнее, чем при выступлении рок-группы Metallica на той же площадке. Хотя Metallica исполняет гораздо более тяжелую музыку, ее поклонники, по всей видимости, гораздо реже синхронно прыгают по сравнению с фанатами Тейлор Свифт, объяснили ученые.

Ранее ученые выяснили, что сейсмические колебания при падении космического объекта на Землю исходили не от корабля пришельцев, а от обычного грузовика.