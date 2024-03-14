Найден способ снизить риск заражения ОРВИ

Слишком интенсивная вентиляция помещения может снизить влажность воздуха, тем самым способствуя распространению респираторных вирусов. Это показало исследование, опубликованное в журнале PNAS.

Предыдущее исследование авторов показало, что перекись водорода может самопроизвольно образовываться в микрокаплях воды. Это вещество способно уничтожать коронавирус в жидкости, которую выдыхают зараженные люди. Возможно, именно с этим связаны результаты новой работы, которая показала, что сухой воздух может улучшить распространение вирусов.

Оказалось, что повышение влажности воздуха с 15% до 50% увеличивало концентрацию перекиси водорода в 3,5 раза. При влажности от 50% до 95% концентрация перекиси была почти постоянна.

Ученые добавили, что есть другой фактор: при пониженной влажности вирус находится в сухом состоянии и долго не падает на пол, что повышает его шансы на встречу с человеком.

Эксперты давно рекомендуют относительную влажность в помещении от 40% до 60%, и новая работа подтверждает обоснованность этого диапазона.

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