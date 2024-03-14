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Пищевая добавка защитила мышей от опасной инфекции

Nature: аминокислота триптофан защитила мышей от опасной инфекции

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Shutterstock

Богатая аминокислотой триптофаном диета помогла кишечным бактериям защитить мышей от заражения кишечной палочкой. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature.

Ученые выяснили, что аминокислота триптофан может быть разбита кишечными бактериями на особые небольшие молекулы. Они могут связываться с поверхностными клетками кишечника, что приводит к уменьшению выработки белков, необходимых кишечной палочке для заселения ЖКТ.

Биологи изучили мышей, зараженных бактерий, похожей на кишечную палочку (так как патогенная кишечная палочка человека не может инфицировать мышей). Меньше патогенов и симптомов воспаления было у особей, получавших добавки с триптофаном. Ее также можно получить из пищи: продуктов животного происхождения, орехов, семян, цельных зерен и бобовых.

Затем ученые уничтожили кишечные бактерии мышей с помощью антибиотика. После этого триптофан перестал оказывать защитное действие, что подтвердило роль микробов.

Патогенные штаммы кишечной палочки могут вызывать тяжелые расстройства желудка, спазмы, лихорадку, кишечное кровотечение и почечную недостаточность. Открытие может способствовать разработке средств для профилактики заражения. Однако требуются дополнительные исследования с участием людей.

Ранее российские ученые выяснили, что кишечные микробы могут повысить шансы на избавление от рака.

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