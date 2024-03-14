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Ученые нашли новое слабое место раковых клеток

Embo: блокирование двух молекул поможет лишить раковые клетки источника энергии

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Pexels

Ученые открыли механизм, который позволяет раковым клеткам оставаться в живых после того, как их лишили кислорода. Исследование опубликовано в журнале Embo.

Кислород необходим клеткам для выработки энергии, и его дефицит вынуждает их менять свой обмен веществ. Новое исследование показало, что для перестройки работы клеток при дефиците кислорода требуются два фермента: LDHA и GOT1. Их совместная работа делает возможным получение энергии клетками без использования кислорода.

Ученые считают, что две эти молекулы могут стать мишенями для лекарств от рака. Сначала нужно заблокировать доступ раковых клеток к кислороду с помощью уже существующих лекарств, а затем помешать работе LDHA и GOT1. В этом случае злокачественные клетки не смогут адаптироваться к дефициту кислорода. Важно, что такой подход не навредит здоровым клеткам, а уничтожит только раковые.

До этого ученые впервые успешно применили терапию CAR-T для лечения твердой (солидной) опухоли головного мозга. У одного из шести пациентов, участвовавших в исследовании, опухоль не росла более шести месяцев. Это большой успех, учитывая, что обычно люди с этим типом рака живут не более 12-18 месяцев после постановки диагноза.

Ранее российские ученые выяснили, что кишечные микробы могут повысить шансы на избавление от рака.

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