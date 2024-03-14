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Ученые совершили прорыв в лечении агрессивного рака мозга

NEJM: терапия CAR-T уменьшила раковые опухоли мозга в прорывном исследовании

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NEJM

Иммунотерапия глиобластомы, рака мозга с низкой выживаемостью, показала эффективность в двух тестах на пациентах. Результаты опубликованы в журнале NEJM.

Пациенты с глиобластомой обычно живут не больше 12-18 месяцев после постановки диагноза. В новой работе ученые взяли собственные иммунные клетки людей с этим видом рака и генетически модифицировали их, превратив в «живые препараты», способные распознавать и атаковать глиобластому.

Этот метод, CAR-T терапия, уже используется для борьбы с раками крови, например, лейкемией. Но для солидных (твердых) опухолей она не была эффективна. Отчасти это было связано с тем, что метод позволяет нацелиться лишь на один тип мутаций, а солидные опухоли состоят из клеток с разнообразными мутациями.

В новом подходе ученые объединили CAR-T терапию с иммунными Т-клетками, которые вместе нанесли двойной удар по версии белка EGFR, характерной для большинства типов глиобластомы.

Лекарство вводили шести пациентам в спинномозговую жидкость, омывающую головной мозг. Оно быстро уменьшило размеры опухолей, однако у одного из них случился рецидив рака, а повторное лечение не сработало. Другой пациент прожил более шести месяцев без прогрессирования опухоли.

Ранее ученые нашли способ обнаружить рак кишечника с точностью 83% без колоноскопии.

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