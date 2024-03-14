Врач рассказал, как вейпы и никотиновые жевательные резинки влияют на здоровье полости рта

Британский стоматолог Дипак Аулак рассказал Daily Mail, что использование вейпов и никотиновых жевательных резинок может повысить риск гингивита (воспаления десен, которое при прогрессировании переходит в пародонтит). Также такие альтернативы традиционному курению табака способствуют появлению сухости в полости рта.

Стоматолог объяснил, что использование электронных сигарет оказывает негативное воздействие на естественное бактериальное разнообразие полости рта, известное как микробиом. Дело в том, что жидкости для электронных сигарет содержат металлы, летучие органические соединения и другие вредные химические вещества.

По этой причине риск развития пародонтита, воспалительного поражения окружающих тканей зуба, выше у людей, использующих такую продукцию.

Также специалист порекомендовал не использовать никотиновые жевательные резинки для борьбы с зависимостью. По словам Аулака, результатом регулярного применения таких жвачек может быть появление воспалений в полости рта. Кроме того, присутствие никотина в жевательной резинке способствует раздражению десен. Это, в свою очередь, может привести к развития гингивита — воспаления без нарушения целостности зубодесневого соединения, которое может в дальнейшем перейти в пародонтит.

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