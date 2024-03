Ученые выявили различия в последствиях женской и мужской депрессии

Ученые из Токийского университета обнаружили, что женщины с депрессией более склонны к сердечным приступам, стенокардии, инсультам и другим проблемам с сердцем по сравнению с мужчинами с этим психическим расстройством. Результаты исследования опубликованы в JACC (Journal of the American College of Cardiology) Asia.

В ходе исследования ученые проанализировали данные о здоровье 4,1 млн мужчин и женщин, чтобы выявить связь между депрессией и инфарктом, инсультом и стенокардией — болью или давлением в груди, возникающим, когда сердечная мышца не получает достаточно крови или кислорода.

Оказалось, что у участников обоих полов с депрессией был повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако у женщин этот риск был выше — 64% по сравнению с 39% у мужчин. Ученые отметили, что женщины чаще страдают депрессией во время гормональных изменений, таких как менструальный цикл и менопауза. Согласно предположению исследователей, у женщин симптомы депрессии могут быть более выраженными и постоянными, что и является причиной ухудшения их физического здоровья.

Ученые добавили, что по сравнению со здоровыми женщинами, у участниц с депрессией риск сердечных приступов был повышен на 52 %, риск стенокардии — на 68 %, инсульта — на 56 %, а сердечной недостаточности — на 64 %. По мнению авторов исследования, полученные результаты в будущем могут поспособствовать разработке новых, более эффективных подходов к лечению женской депрессии.

