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Ученые определили новый признак аутизма среди взрослых

Autism: щедрость к незнакомцам оказалась связана с аутическими нарушениями

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Немецкие ученые из Университета Генриха Гейне обнаружили новый признак, сопровождающий расстройство аутического спектра (РАС). Они выяснили, что взрослые люди с РАС склонны проявлять большую щедрость по отношению к незнакомцам, чем люди с обычной психикой. Исследование опубликовано в научном журнале Autism.

Аутизм – расстройство нервного развития, характеризующееся трудностями в социальном взаимодействии и общении, а также ограниченным и повторяющимся поведением. Люди с аутизмом, как правило, демонстрируют заметные различия в социальном взаимодействии и общении по сравнению с людьми без этого диагноза.

В новой работе специалисты решили изучить феномен социального игнорирования среди аутистов. В эксперименте задействовали 28 человек с диагностированным РАС и 25 участников, не страдающих аутизмом.

Добровольцам предложили выполнить серию заданий по распределению сумм денег между собой и другими участниками.

Исследователи варьировали разницу в денежной выгоде между справедливым распределением и выбором большей доли для себя, называя эту разницу «упущенными деньгами». Например, если разделение поровну дает участнику €75, а получение большей суммы (ничего не отдав другому) дает €115, это означает, что участник, решивший разделить деньги поровну, потерял €40.

Результаты показали, что средняя сумма потерянных денег уменьшалась с увеличением социальной дистанции. Другими словами, чем более социально отдаленным был другой человек, тем больше вероятность того, что участники возьмут большую сумму себе, ничего не отдав другому. 

Хотя эта тенденция присутствовала как у аутистов, так и у людей без аутизма, у аутистов она была гораздо менее выражена. Люди с РАС, как правило, были более щедрыми по отношению к людям, которых они никогда раньше не видели.

Исследование пролило на различия в принятии социальных решений между аутистами и людьми без этого расстройства, отметили ученые.

Ранее ученые нашли связь между употреблением марихуаны при беременности и развитием у детей аутизма и СДВГ.

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