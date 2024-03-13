Ученые выяснили, как улучшить качество сна пожилых людей

Ученые из Института исследований старения Маркуса и Гарвардской медицинской школы обнаружили, что людям старше 65 лет следует спать в более теплом помещении, чтобы хорошо выспаться. Результаты опубликованы в журнале Science of the Total Environment (SТЕ).

Ранее считалось, что большинству людей стоит спать при температуре от 16°C до 18°C. По мнению многих сомнологов, сон в прохладной комнате способствует выработке мелатонина — «гормона молодости», повышает качество отдыха и снижает риск развития психических расстройств. Однако, по словам британских ученых, такие условия сна подходят только молодым людям.

Дело в том, что с возрастом люди становятся менее активными, что может приводить к выработке меньшего количества тепла во время сна. В ходе исследования сна 50 пожилых людей в течение почти 11 тысяч ночей ученые выяснили, что показатели оптимальной температуры для качественного ночного отдыха варьируются от 20°C до 25 °C. При этом клинически значимое снижение эффективности сна на 5-10% происходит при повышении температуры до 25°C-30°C.

Ранее стало известно, какие объемы тела свидетельствуют о здоровье пожилых людей.