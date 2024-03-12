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Назван пищевой компонент, косвенно способствующий развитию артрита

JCI: триптофан может косвенно способствовать развитию артрита

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Shutterstock

Ученые из университета штата Колорадо обнаружили, что пищевой компонент под названием триптофан может перерабатываться в кишечнике в воспалительное химическое вещество, которое потенциально способствует развитию артрита. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Clinical Investigation (JCI).

Триптофан — это аминокислота, содержащаяся во многих продуктах, богатых белком, таких как мясо, рыба, молочные продукты, а также некоторые семена и орехи. Триптофан участвует в построении мышц, производстве ферментов и нейротрансмиттеров — гормонов в головном мозге, передающих информацию от одного нейрона другому. Отмечается, что это вещество не вырабатывается организмом и усваивается с пищей.

В результате исследования на лабораторных мышах ученым стало ясно, что кишечные бактерии при переработке триптофана могут превращать его в индол. При повышении концентрации этого вещества в организме мышей вырабатывались аутореактивные иммунные Т-клетки.

В отличие от «нормальных» Т-лимфоцитов, которые распознают чужеродные структуры и устраняют их, аутореактивные могут атаковать здоровые клетки организма, потенциально «подводя» иммунную систему к предрасположенности к артриту.

Ученые отметили, что диета, богатая растительными волокнами, может способствовать снижению риска трансформации триптофана в индол. Дело в том, что пищевые волокна улучшают работу кишечника и повышают его микробное разнообразие, что, в свою очередь, позволяет более безопасно перерабатывать триатофан.

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