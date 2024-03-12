Затягивание дел и задач снижает концентрацию внимания, выяснили ученые

Ученые из университета штата Майами обнаружили, что чем больше времени человек тратит на выполнение какой-либо задачи — тем сильнее снижается концентрация его внимания. Результаты работы опубликованы в Psychological Bulletin.

В ходе своего исследования ученые проанализировали 68 предыдущих научных работ, в которых изучался феномен прокрастинации и способность человека концентрировать внимание. Отмечается, что в совокупности в исследуемых работах приняли участие более 10 тысяч человек.

Участники исследований выполняли задания разного типа и сложности, при этом организаторы периодически прерывали их, чтобы проверить уровень сосредоточенности. Отмечается, что задания в основном выполнялись в спокойной обстановке, без отвлекающих факторов.

Оказалось, что производительность труда при выполнении задач, требующих сосредоточенности, со временем ухудшается. Затягивание завершения задачи также способствует потере концентрации и появлению посторонних мыслей, мешающих работе. Ученые также отметили, что сложность задачи не влияет на скорость ее выполнения. Согласно подсчетам исследователей, размышления «не о деле» могут занимать до 50% времени, затрачиваемого на работу.

По словам ученых, причины такого нерационального распределения времени неясны. Вероятнее всего, невнимательность и рассеянность обостряются в условиях стресса или усталости. Для сохранения концентрации авторы исследователи порекомендовали развивать осознанность — способность сосредотачиваться на выбранных событиях и ощущениях в конкретный момент времени.

Ранее ученые обнаружили важный психологический фактор прокрастинации.