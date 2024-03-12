Созданные нейросетью изображения еды оказались аппетитнее реальных фото

Ученые из Неаполитанского университета обнаружили, что искусственный интеллект может создавать изображения пищи, кажущиеся людям привлекательнее реальных фотографий. Такое положительное восприятие основано на изменениях в позиционировании продуктов в кадре. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Quality and Preference (FQP).

В рамках исследования специалисты попросили 297 участников оценить реальные или созданные искусственным интеллектом изображения еды по шкале от «совсем не аппетитно» до «очень аппетитно». Отмечается, что на изображениях были представлены различные типы продуктов — фрукты, фастфуд, овощи и сладкие напитки.

Ученые обнаружили, что пища на фотографиях, созданных искусственным интеллектом, казалась участникам исследования более аппетитной. При этом добровольцы не знали заранее, какие изображения были сделаны человеком. Исследователи предположили, что такое восприятие во многом зависит от способности ИИ представить продукт в идеальном освещении, а также подобрать правильный оттенок, размер порции, детально передать текстуру продуктов и соблюсти симметрию.

Также, по мнению ученых, нейросеть располагает продукты в кадре так, чтобы они не были прямо противопоставлены взгляду зрителя. Это снижает риск потенциального восприятия пищи в качестве угрозы и повышает ее привлекательность.

Ранее ИИ нашел различия в активности мозга мужчин и женщин.