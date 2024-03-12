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Стало известно, какая ошибка при чистке зубов увеличивает риск развития кариеса

Daily Mail: применение ополаскивателя после чистки зубов повышает риск кариеса

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Depositphotos

Британский стоматолог Шайам Валлабх рассказала Daily Mail, что использование ополаскивателей для полости рта сразу после чистки зубов щеткой может увеличить риск появления кариеса. Дело в том, что такие гигиенические средства смывают с поверхности зубов концентрированный фтор, содержащийся в зубной пасте.

Стоматолог объяснила, что многие зубные пасты содержат фтор — химический элемент, который входит в состав эмали и дентина зуба, делая его прочным и стойким к агрессивной среде. Недостаток фтора приводит к повышению чувствительности зубов, развитию кариозных процессов, стоматитов, гингивитов и других заболеваний пародонта.

По мнению Валлабх, фтору требуется время, чтобы закрепиться на поверхности зубов. По этой причине нежелательно употреблять пищу и напитки в течение 30 минут после чистки. Также ошибкой является завершение процедуры чистки зубов ополаскиванием полости рта специальной жидкостью. Такие агрессивные гигиенические средства смывают фтор, ранее нанесенный на зубы. Со временем это может привести к появлению кариеса.

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