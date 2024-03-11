Биолог объяснил причины появления в Москве огромных крыс

Появление во дворах московских домов крупных крыс может быть вызвано похолоданием. Такое мнение высказал биолог Павел Глазков, сообщает News.ru.

Поводом для обсуждения стало распространившееся в сети видео, на котором видны несколько крыс крупного размера во дворе дома №4 по улице Кунцевской в Москве.

Биолог Глазков рассказал, что серые крысы, или пасюки, порой могут достигать крупных размеров, «но больше своего биологического вида они не вырастут».

Специалист отметил, что отрава и ловушки против них достаточно эффективны, но этого недостаточно и полностью избавиться о крыс нереально из-за их сравнительно высокого интеллекта. Для борьбы с ними, помимо прочего, «нужно ограничить доступ к пищевым отходам, то есть отсечь кормовую базу».

По словам Глазкова, серые крысы когда-то попали в Россию из Китая, вытеснив черных крыс, которые, в свою очередь, были завезены из Европы на кораблях.

29 февраля пассажиры обнаружили живую крысу на борту самолета во время полета.

Ранее в Сибири прокуратура организовала проверку школы после жалоб на крыс.