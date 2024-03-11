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Перечислены заболевания, входящие в число факторов риска развития рака

Cancer: гипертония и диабет повышают риск развития многих видов рака

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Ученые из Столичного университета в Китае обнаружили, что заболевания, входящие в метаболический синдром (высокое кровяное давление, повышенные уровни сахара и холестерина в крови, избыток жира в брюшной полости) могут быть факторами риска развития некоторых видов рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer.

В исследовании приняли участие 44 115 взрослых китайцев и китаянок. Отмечается, что средний возраст испытуемых составил 49 лет. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников, измерили уровни сахара и холестерина в их крови, зафиксировали рост, вес обхват талии и показатели кровяного давления.

Используя полученную информацию, исследователи разделили участников на четыре группы в зависимости от выраженности симптомов метаболического синдрома. Метаболический синдром — это нарушение обмена веществ, связанное с ожирением, диабетом и гиперхолестеринемией. После этого началась фаза наблюдения, которая длилась с 2006 по 2021 годы.

За это время был выявлен 2271 случай развития рака. Ученые подсчитали, что, по сравнению с участниками без метаболического синдрома, у испытуемых с тенденцией к его развитию риск рака любого типа молочной железы, эндометрия, почек, кишечника и печени был выше в 1,3, 2,1, 3,3, 4,5, 2,5 и 1,6 раза соответственно.

По мнению ученых, профилактика и своевременное лечение метаболического синдрома служат важными инструментами снижения вероятности развития многих типов рака. Тем не менее конкретные механизмы, лежащие в основе взаимосвязи заболеваний группы метаболического синдрома с онкологическими, еще предстоит изучить.

Ранее ученые определили особенности самого неуловимого онкозаболевания.

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