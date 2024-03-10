Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курдистане нашли святилище доисламской богини воды

Arkeonews: в Курдистане нашли возможный храм богини воды Анахиты

close
100%
Rabana-Merquly Archaeological Project

Горная крепость Рабана-Меркули на территории современного Курдистана (Ирак) могла быть святилищем персидской богини воды Анахиты. Об этом сообщает Arkeonews.

Крепость Рабана-Меркули была построена парфянами между II и I веками до нашей эры. Архитектурные сооружения рядом с природным водопадом и остатки возможного огненного алтаря указывают на существование места поклонения Анахите.

Богиня воды Анахита впервые упоминается в сборнике текстов зороастризма под именем Авесты. Ее почитали как небесный источник всех земных вод и описывали как невероятно красивую женщину, способную принимать форму водопада.

Наскальный рельеф над укрепленным входом в Рабану изображает неизвестного правителя, скорее всего, парфянского царя, который мог быть основателем крепости.

«Близость к водопаду имеет большое значение, поскольку ассоциация элементов огня и воды играла важную роль в доисламской персидской религии», — отметили авторы находки.

До этого археологи нашли древнейший дрожжевой хлеб на территории Турции, в протогороде Чатал-Хююке. В этом крупнейшем поселении проживало около восьми тысяч людей. Возраст хлеба оценивается в 8600 лет.

Ранее в Панаме нашли гору сокровищ и юбки из собачьих зубов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами